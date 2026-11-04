Policija upala u stan u Splitu i pronašla gotovo kilogram droge! Mladić (21) završio iza rešetaka

Policijska uprava splitsko-dalmatinska izvijestila je o nizu ozbiljnih incidenata na području županije. Posebno se ističe slučaj 40-godišnjaka iz Vrgorca koji je, prema sumnjama policije, vrijeđao i napao policijske službenike, a u posljednje dvije godine prijavljen je za čak 25 prometnih prekršaja. Istodobno su dvojica prometnih recidivista završila u zatvoru, jednom je sud odlučio trajno oduzeti BMW, dok je u Splitu kod 21-godišnjaka pronađeno gotovo kilogram marihuane i hašiša.

U Vrgorcu bacao stolice i kamenje na policajca

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjakom iz Vrgorca zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prisile prema službenoj osobi. Prema policijskom izvješću, muškarac je 31. listopada vrijeđao, psovao i omalovažavao policajca koji se nalazio izvan službe, a koji je svojim automobilom bio zaustavljen na raskrižju zbog crvenog svjetla na semaforu.

Nakon toga 40-godišnjak je sjeo za upravljač automobila, iako mu je vozačka dozvola prethodno ukinuta zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova. Naglo je povećavao brzinu motora, pri čemu je došlo do proklizavanja kotača, a potom se udaljio. Policija je utvrdila i da je dan ranije, 30. listopada, vrijeđao policijske službenike i pokazivao im neprimjerene geste ispred službene nadzorne kamere.

Situacija je dodatno eskalirala kada su policajci 31. listopada stigli na njegovu kućnu adresu. Nakon što su ga upoznali s razlogom dolaska, muškarac ih je, prema policijskim navodima, ponovno počeo vrijeđati i omalovažavati. Na jednog policijskog službenika bacio je dvije metalne stolice te ga gađao kamenjem. Ubrzo je uhićen, a automobil kojim je počinio prometne prekršaje pronađen je i privremeno oduzet.

Čak 25 prometnih prekršaja u dvije godine

Riječ je o muškarcu koji je policiji otprije dobro poznat. Samo tijekom posljednje dvije godine protiv njega su podnesene prijave zbog 25 različitih prometnih prekršaja. Policijski službenici ranije su ga više puta kazneno prijavljivali zbog različitih kaznenih djela, uključujući dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te napad na službenu osobu. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku, a potom izveden pred suca istrage koji mu je odredio istražni zatvor u trajanju od 30 dana.

Protiv njega slijedi i optužni prijedlog zbog ukupno četiri prekršaja, među kojima su vrijeđanje i omalovažavanje policijskih službenika, upravljanje vozilom nakon ukidanja vozačke dozvole te nepropisno povećavanje brzine. Nakon izlaska iz zatvora bit će u žurnom postupku izveden pred nadležni sud.

Dvojica prometnih recidivista završila u zatvoru, jednom trajno oduzet BMW

Policija je izvijestila i o dvojici višestrukih počinitelja teških prometnih prekršaja koji su jučer izvedeni pred sud.

Policijski službenici Policijske postaje Solin priveli su 48-godišnjeg vozača koji je već više puta pravomoćno kažnjavan zbog kršenja prometnih propisa. Policija je predložila da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana te zabrana upravljanja motornim vozilima na godinu dana.

Sud mu je odredio zadržavanje od šest dana, nakon čega je predan u zatvor. Konačna odluka o prekršajima bit će donesena naknadno. Pred sudom se našao i 42-godišnjak koji je dvaput pravomoćno kažnjen zbog upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, no unatoč ranijim sankcijama nastavio je kršiti prometne propise.

Policija je predložila kaznu zatvora od 60 dana i trajno oduzimanje vozila.

Sud ga je proglasio krivim, izrekao mu zatvorsku kaznu te donio odluku o trajnom oduzimanju osobnog automobila marke BMW. Nakon pravomoćnosti presude vozilo će postati vlasništvo Republike Hrvatske. Prema policijskim informacijama, tijekom jučerašnjeg dana od prometnih recidivista oduzeta su dva automobila marke BMW.

U Splitu pronađeno više od 900 grama droge

Osim prometnih prekršaja i nasilja prema policijskim službenicima, splitska policija izvijestila je i o zapljeni droge.

Policijski službenici Druge policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad 21-godišnjakom zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Tijekom pretrage stana u Splitu pronađeno je i oduzeto 828 grama marihuane te 88 grama hašiša, odnosno ukupno 916 grama droge.

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja 21-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku. Prema dnevnom izvješću Policijske uprave splitsko-dalmatinske, tijekom posljednja 24 sata na području županije evidentirani su jedna prijetnja, jedna prijevara, četiri oštećenja tuđe stvari, pet krađa i tri požara.