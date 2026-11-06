Policija upala u stan 50-godišnjaka, pronašli gotovo 300 grama kokaina i ručnu bombu

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjim muškarcem osumnjičenim za preprodaju droge i nedozvoljeno posjedovanje eksplozivnih sredstava. Tijekom pretrage njegova stana u Novom Zagrebu policijski službenici pronašli su gotovo 300 grama kokaina, digitalnu vagu i ručnu bombu.

Policija upala u stan 50-godišnjaka u Novom Zagrebu: Pronašli gotovo 300 grama kokaina i ručnu bombu.

Drogu je, sumnjaju istražitelji, skrivao u stanu kojim se koristio, gdje ju je vagao, prepakiravao i pripremao za prodaju.

U stanu pronašli kokain, vagu i ručnu bombu

Policija je do osumnjičenog došla operativnim radom na terenu, a sumnje su potvrđene tijekom pretrage stana provedene u srijedu, 4. studenoga.

Prilikom pretrage policijski službenici pronašli su dva paketa s ukupno 288,8 grama kokaina te digitalnu vagu na kojoj su bili vidljivi tragovi droge.

No, osim narkotika i pribora za njihovo vaganje, u stanu je pronađeno i opasno eksplozivno sredstvo – ručna bomba tipa M75.

Policija sumnja da je 50-godišnjak bombu nabavio na zasad neutvrđen način te je nezakonito držao u stanu, čime je prekršio propise o nabavi i posjedovanju oružja.

Kazneno prijavljen i predan pritvorskom nadzorniku

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Tereti ga se za dva kaznena djela – neovlaštenu proizvodnju i promet drogama te nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Pedesetogodišnjak je po završetku kriminalističkog istraživanja predan pritvorskom nadzorniku, a o daljnjem tijeku postupka odlučivat će nadležna pravosudna tijela.