Kiropraktičar iz Baranje B.R. (38) nagodio se s vukovarskim tužiteljstvom pred Općinskim sudom u Vukovaru na uvjetnu jednogodišnju zatvorsku kaznu s trogodišnjim rokom kušnje zbog petljanja s drogom.

Sud mu je, doznaje još Jutarnji list, izrekao i sporednu novčanu kaznu od 4017 eura koju mora platiti unutar tri mjeseca, a ako ju ne podmiri čeka ga rad za opće dobro ili, pak, u krajnjem slučaju zatvor. A mora platiti i 200 eura sudskih troškova.

On je uhićen sredinom ožujka ove godine nakon što je policija u njegovoj obiteljskoj kući pronašla skrivenih 550 grama konoplje. Drogu je čuvao od očiju javnosti na pregradnom zidu između garažnog prostora i ostave i bila je upakirana u dva paketa. Konoplja, za koju je policija utvrdila da je trebala biti preprodana, osumnjičenom je oduzeta, a radi toga je proveo u istražnom zatvoru mjesec dana. Obzirom, pak, da je sklopio nagodbu s tužiteljstvom ishodivši blažu kaznu, tvrdnje optužbe o preprodaji je priznao.

Inače, u njegov dom policija je došla postupajući po prijavi o obiteljskom nasilju pa su ishodili sudski nalog i u pretrazi doma pronašli marihuanu te zračnu pušku i samostrijel. Zbog potonjeg ga je policija prijavila za kršenje Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.