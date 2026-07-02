Policija upala u kuću za odmor u Kaštelima s 18 Britanaca, privedeni su

Jutros, 2. srpnja 2026. godine oko 00,40 sati Policijska postaja Kaštela zaprimila je dojavu o remećenju javnog reda i mira vikom, galamim i reproduciranjem glasne glazbe iz kuće za odmor na području Kaštel Starog. Policijski službenici su izašli na teren i potvrdili točnost dojave. U kući za odmor se nalazilo 18 stranih državljana Velike Britanije između 20 do 25 godina koji su vikali i galamili u dvorištu kuće i na balkonima te su tako remetili noćni mir i uznemirili građane.

Policijski službenici su prekinuli narušavanje i osobe doveli u policijsku postaju. Svi su kažnjeni zbog počinjenja prekršaja iz čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i izrečene su im novčane kazne.

U proteklih sedam dana policijski službenici Policijske postaje Kaštela u osam različitih događaja postupali su po dojavama o remećenju noćnog mira građana glasnom glazbom, bukom i galamom iz objekata za odmor. U svim događajima policijski službenici su potvrdili istinitost dojave, prekinuli narušavanje i osobe kaznili zbog počinjenja prekršaja.

Policija će i dalje, posebno tijekom turističke sezone, kontinuirano i odgovorno postupati po dojavama građana s ciljem zaštite javnog reda i mira te sigurnosti građana i posjetitelja, a iznajmljivačima i vlasnicima objekata preporučujemo da korisnike smještaja unaprijed jasno upoznaju s pravilima ponašanja, osobito s obvezom poštivanja javnog reda i mira, kako bi se spriječile situacije koje narušavaju kvalitetu života građana koji žive u blizini takvih objekata.