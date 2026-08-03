Policija upala u kuću na Braču pa ostala zatečena: Pronašli bombu, puške, prigušivač, barut i amforu

Policijski službenici Policijske postaje Brač dovršili su kriminalističko istraživanje nad 61-godišnjim muškarcem kod kojeg je pronađena veća količina različitog oružja, streljiva i eksplozivnih tvari. Tijekom pretrage njegova doma policajci su pronašli i oduzeli ručnu bombu bez upaljača, 151 gram baruta, pušku s užlijebljenim cijevima opremljenu ciljnikom i prigušivačem te upaljač za topničko streljivo.

Pronađene još dvije puške, pištolj i stotine kapsila

Uz navedeno, oduzete su još dvije puške, pištolj, 140 komada različitog streljiva te čak 500 kapsila. Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 61-godišnjak počinio kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Među oružjem pronađena i neregistrirana amfora

Policajci su tijekom pretrage pronašli i jednu amforu za koju je utvrđeno da nije registrirana. Time je počinjen prekršaj iz Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

O slučaju će biti obaviješten Inspektorat zaštite kulturnih dobara Ministarstva kulture i medija radi pokretanja postupka kažnjavanja. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv 61-godišnjaka je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava. Prijavljen je i zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.