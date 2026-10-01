Policija upala u kuću liječnice u BiH! Pacijente pregledavala u kući, nalaze i recepte ovjeravala pečatom Doma zdravlja

Policijski službenici Federalne uprave policije, postupajući pod nadzorom Tužiteljstva Županije Središnja Bosna, proveli su aktivnosti u sklopu operativne akcije kodnog naziva "Pečat", usmjerene na dokumentiranje kaznenog djela "Zlouporaba položaja ili ovlasti".

Temeljem naloga Općinskog suda u Travniku, izvršeni su pretresi privatnog objekta u Vitezu te službenih prostorija Doma zdravlja Vitez koje koristi osumnjičenica, identificirana inicijalima P. K.-G. (rođena 1975. godine), javlja Klix.ba.

Nakon pretresa, osumnjičenica je uhićena i nad njom je provedena kriminalistička obrada u službenim prostorijama Federalne uprave policije u Travniku; protiv nje će biti podneseno izvješće o počinjenom kaznenom djelu.

Osoba se sumnjiči da je u svojstvu liječnice specijalistice u Domu zdravlja Vitez zlouporabila službeni položaj i prekoračila ovlasti obavljanjem liječničkih pregleda u privatnom prostoru izvan radnog vremena, a da pritom nije ispunjavala propisane uvjete za obavljanje privatne prakse. Tijekom tih pregleda navodno je izdavala recepte i liječničke nalaze ovjerene službenim pečatom Doma zdravlja, ne evidentirajući pritom pacijente ni izdane recepte u službenim evidencijama. Za navedene usluge naplaćivala je naknadu te time stekla protupravnu imovinsku korist. Tijekom pretresa privatnog objekta pronađen je novac za koji se sumnja da potječe od pružanja liječničkih usluga, kao i ovjereni dokumenti, recepti i papiri sa službenim pečatom Doma zdravlja Vitez, uz drugu dokumentaciju pronađenu u prostorijama Doma zdravlja koje je koristila predmetna osoba, a sve navedeno koristit će se u daljnjem kaznenom postupku.

U sklopu istrage ispitano je više osoba koje su koristile liječničke usluge u toj privatnoj praksi te su pribavljeni liječnički nalazi i recepti koje je izdala osumnjičenica.

Pomoć službenicima Federalne uprave policije pružili su policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova Županije Središnja Bosna, javlja Klix.ba.

Federalna uprava policije nastavlja s aktivnostima na dokumentiranju drugih kaznenih djela povezanih s ovim slučajem.