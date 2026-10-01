POLICIJA UPALA U KUĆU KOD KNINA Otkrili automatsku pušku i streljivo, vojni karabin prodali pa ga sakrili kraj kuće

Kninska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad četvoricom muškaraca u dobi od 21, 25, 31 i 32 godine zbog sumnje u nedozvoljeno posjedovanje i nabavu oružja.

Istraga je dovela do pretrage kuće na širem području Knina kojom se koristi 32-godišnjak. Pretraga je obavljena 29. rujna temeljem naloga Županijskog suda u Šibeniku, a muškarac je policiji predao automatsku pušku s pripadajućim redenikom, 40 komada bojevog te 22 komada sačmenog streljiva.

Policija sumnja da je isti muškarac tijekom rujna ispred obiteljske kuće 25-godišnjaku za dogovoreni iznos prodao vojni karabin. U prodaji je, prema sumnjama istražitelja, posredovao 31-godišnjak.

Nakon kupnje oružja 25-godišnjak je navodno zatražio od 21-godišnjaka da karabin sakrije u blizini svoje kuće. Oružje je tijekom kriminalističkog istraživanja pronađeno nakon što ga je 21-godišnjak predao policiji.

Sva četvorica muškaraca nakon završetka kriminalističkog istraživanja predana su pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske, a protiv njih je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Protiv 32-godišnjaka policija će podnijeti i optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.