Policija upala u kuću 59-godišnjaka kod Sinja: Pogledajte što su sve pronašli

Policijski službenici Policijske postaje Sinj dovršili su kriminalističko istraživanje nad 59- godišnjakom za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje u počinjenje dva kaznena djela.

U sklopu istraživanja na temelju naloga suda obavljena je pretraga doma kojeg isti koristi i tijekom pretrage od muškarac je oduzeta automatska puška s pripadajućim spremnikom.

Također, utvrđenom je da je ispred kuće zasadio tri stabljike marihuane visine od 120 cm do 220 centimetara, a u kući je posjedovao još 40 grama konoplje s više od 0,3 % THC.

Također, od 59-godišnjaka je oduzeta i zračna puška. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 59-godišnjak počinio dva kaznena djela

Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari i Neovlaštena proizvodnja i promet drogama radi čega će protiv njega nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava, a bit će prijavljen i prekršajno zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.