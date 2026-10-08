Policija upala u domove dvojice dilera u Dalmaciji, imamo detalje

Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela kriminaliteta droga Policijske uprave šibensko-kninske, proveli su kriminalističko istraživanje zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama te omogućavanje trošenja droga.

Pronašli kokain, marihuanu i novac

Na temelju naloga Županijskog suda, u utorak, 6. listopada, policijski službenici pretražili su domove i druge prostorije kojima se koriste osumnjičeni muškarci.

Kod 56-godišnjaka pronađena su i oduzeta dva PVC smotuljka s kokainom ukupne bruto težine 2,66 grama, jedan smotuljak marihuane bruto težine 0,70 grama, kao i veći novčani iznos.

Kod 42-godišnjaka policija je pronašla dvije vakuumske vrećice s marihuanom bruto težine 8 i 5 grama te još jedan smotuljak marihuane bruto težine 0,50 grama.

Sumnjiče ih da su drugima omogućavali konzumaciju droge

Tijekom kriminalističkog istraživanja policija je utvrdila sumnju da su obojica muškaraca u više navrata drugim osobama omogućavala konzumaciju droge.

Nakon dovršetka istraživanja, 42-godišnjak i 56-godišnjak predani su pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a protiv njih je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.