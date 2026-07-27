Policija upala na privatnu zabavu na Bačvicama! Doznaju se detalji, stižu i kazne

Policijski službenici Druge policijske postaje u subotu, 25. srpnja 2026. godine oko 1.30 sati intervenirali su na zabavi zatvorenog tipa u ugostiteljskom objektu na Bačvicama zbog narušavanja javnog reda i mira.

Utvrđeno je kako je 46-godišnjak putem elektroničkog uređaja reproducirao glasnu glazbu koja se čula na udaljenosti većoj od 50 metara, odnosno izvan zatvorenih vrata objekta.

Zbog počinjenog prekršaja prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, 46-godišnjaku je izdan prekršajni nalog.

Prekršajno je sankcioniran i 38-godišnjak, odgovorna osoba u ugostiteljskom objektu, jer nije spriječio narušavanje javnog reda i mira, iako je to mogao učiniti bez opasnosti za sebe ili druge.

U odvojenom postupanju na području Bačvica policijski službenici utvrdili su i prekoračenje dopuštenog radnog vremena ugostiteljskog objekta. O utvrđenim nepravilnostima bit će obaviješten nadležni Državni inspektorat.

Policija i dalje poziva ugostitelje i građane na poštivanje propisa, posebno u dijelu koji se odnosi na buku, radno vrijeme objekata i očuvanje javnog reda i mira.