Policija upala na makarskom području: Kod 27-godišnjaka pronašli hašiš i metamfetamin, ovo mu nije prvi put

Policijski službenici PU splitsko-dalmatinske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjakom kojeg sumnjiče za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, do osumnjičenog su došli tijekom pojačanih i planskih aktivnosti usmjerenih na suzbijanje kriminaliteta povezanog sa zlouporabom droga.

Pronađene stotine grama droge

Operativnim radom policijski službenici radne skupine za suzbijanje kriminaliteta droga došli su do saznanja da bi 27-godišnjak mogao posjedovati drogu. Tijekom kriminalističkog istraživanja obavljena je pretraga na makarskom području, a policija je pronašla i oduzela 400 grama hašiša, 145,2 grama metamfetamina i 11,5 grama marihuane. Pronađena je i digitalna vaga za precizno mjerenje.

Već osuđivan zbog istog kaznenog djela

Policija je utvrdila kako je 27-godišnjak i ranije bio prijavljivan te osuđivan zbog istog kaznenog djela. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, protiv njega je podnesena kaznena prijava te je predan pritvorskom nadzorniku.