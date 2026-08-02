Close Menu

Policija uhitila muškarca zbog kojeg je bio blokiran splitski aerodrom

Uhićena osoba koja je dronom blokirala splitsku zračnu luku

Policija je uhitila mađarskog državljanina odgovornog za blokadu splitske zračne luke u petak navečer. Zbog neovlaštenog leta drona u blizini piste, Zračna luka Sveti Jeronim morala je privremeno obustaviti sav promet, što je dovelo do otkazivanja dva leta i značajnih kašnjenja ostalih. Splitska policija brzo je reagirala i pronašla počinitelja, piše Slobodna Dalmacija.

Riječ je o 36-godišnjem Mađaru, koji je uhićen i nad kojim je provedeno istraživanje. To je potvrdila Antonela Lolić, voditeljica Službe odnosa s javnošću Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Objasnila je da su policijski službenici nakon dojave o ugrožavanju sigurnosti zračnog prostora 31. srpnja navečer pokrenuli kriminalističko istraživanje.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
2
Haha
2
Nice
1
What?
1
Laž
0
Sad
5
Mad
13