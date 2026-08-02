Policija uhitila muškarca zbog kojeg je bio blokiran splitski aerodrom

Policija je uhitila mađarskog državljanina odgovornog za blokadu splitske zračne luke u petak navečer. Zbog neovlaštenog leta drona u blizini piste, Zračna luka Sveti Jeronim morala je privremeno obustaviti sav promet, što je dovelo do otkazivanja dva leta i značajnih kašnjenja ostalih. Splitska policija brzo je reagirala i pronašla počinitelja, piše Slobodna Dalmacija.

Riječ je o 36-godišnjem Mađaru, koji je uhićen i nad kojim je provedeno istraživanje. To je potvrdila Antonela Lolić, voditeljica Službe odnosa s javnošću Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Objasnila je da su policijski službenici nakon dojave o ugrožavanju sigurnosti zračnog prostora 31. srpnja navečer pokrenuli kriminalističko istraživanje.