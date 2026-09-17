Close Menu

POLICIJA UHITILA MUŠKARCA Tražio od mladića da skine majicu Crvene zvezde, a potom ga gurnuo u more

Policija je potvrdila da je u 12.30 sati uhićen muškarac kojeg sumnjiče da je od oštećenog zatražio da skine majicu. Nakon što je ovaj to odbio, osumnjičeni ga je, prema dosad utvrđenom, odgurnuo u more

Policija se službeno oglasila o današnjem događaju u Makarskoj u kojem je muškarac, odjeven u majicu Crvene zvezde, odgurnut u more.

Kako su izvijestili iz policije, u 12.30 sati uhićen je muškarac za kojeg postoji sumnja da je odgovoran za događaj.

Prema dosad utvrđenim informacijama, osumnjičeni je od muškarca zatražio da skine majicu. Nakon što je on to odbio učiniti, osumnjičeni ga je, kako navodi policija, odgurnuo u more.

Muškarac koji je završio u moru nije ozlijeđen.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti događaja.

Šetao po centru dalmatinskog grada u majici Crvene zvezde, nekoliko sati kasnije - bačen u more

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
12
Haha
18
Nice
2
What?
3
Laž
0
Sad
4
Mad
32