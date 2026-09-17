POLICIJA UHITILA MUŠKARCA Tražio od mladića da skine majicu Crvene zvezde, a potom ga gurnuo u more

Policija se službeno oglasila o današnjem događaju u Makarskoj u kojem je muškarac, odjeven u majicu Crvene zvezde, odgurnut u more.

Kako su izvijestili iz policije, u 12.30 sati uhićen je muškarac za kojeg postoji sumnja da je odgovoran za događaj.

Prema dosad utvrđenim informacijama, osumnjičeni je od muškarca zatražio da skine majicu. Nakon što je on to odbio učiniti, osumnjičeni ga je, kako navodi policija, odgurnuo u more.

Muškarac koji je završio u moru nije ozlijeđen.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti događaja.