Policija uhitila jednog muškarca u Dalmaciji. Izazvao je požar, objavljeni su detalji

Policija je uhitila 38-godišnjeg muškarca kojeg sumnjiči da je nezakonitim izvođenjem vatrometa izazvao veliki požar na Gorici sv. Vlaha u Dubrovniku. Požar je izbio 12. kolovoza nešto iza ponoći, a vatra je, nošena burom, u svega nekoliko minuta zahvatila šumu i opasno se približila stambenim zgradama. Kako je izvijestila Policijska uprava dubrovačko-neretvanska, policijski službenici Policijske postaje Dubrovnik, u suradnji sa Službom kriminalističke policije, nakon javno objavljenih snimki utvrdili su identitet osobe povezane s izbijanjem požara.

Na mjestu požara pronađeni ostaci vatrometa

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je požar izazvan nezakonitim izvođenjem vatrometa. Njegovi ostaci pronađeni su tijekom očevida na mjestu događaja. Prema policijskim informacijama, vatra je krenula s ceste prema šumi, a snažna bura vrlo brzo je dodatno pogoršala situaciju. U samo nekoliko minuta požar se pretvorio u veliku buktinju koja je zahvatila cijelu šumu te zaprijetila obližnjim stambenim zgradama. Situacija je među građanima izazvala strah i zabrinutost za vlastitu sigurnost i imovinu.

Izgorjelo 6.000 četvornih metara

Požar je ugašen oko 2.30 sati, nakon čega je započeo policijski očevid. Utvrđeno je da je izgorjelo oko 6.000 četvornih metara borove šume i niskog raslinja.

Policija 38-godišnjaka sumnjiči za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja muškarac je kasno sinoć, uz kaznenu prijavu, predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.