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Policija uhitila bjegunca iz Velike Gorice! Evo gdje se skrivao

Ranije danas je PU zagrebačka objavila fotografiju bjegunca
zatvorenik

Kako doznaje Jutarnji list, policija je večeras pronašla odbjeglog bjegunca Ž. B. (47), nakon 30-ak sati slobode i skrivanja.

Prema informacijama Jutarnjeg lista, uhićen je na području zagrebačkog Jaruna. Kako je od mjesta bijega u Velikoj Gorici stigao do Zagreba, nije poznato, kao niti gdje je točno noćio, što je jeo i je li, možda, usput još počinio koje kazneno djelo. S obzirom na to da mu je dežurna sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici jučer u 14 sati odredila istražni zatvor, njegova će adresa u narednih 30 dana biti Zatvor Zagreb u Remetincu, u kojem je već boravio zbog ranijih kaznenih djela.

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Ranije danas je PU zagrebačka objavila fotografiju bjegunca.

"Muškarac je star 47 godina, visok između 175 i 180 centimetara, mršave tjelesne građe, plavih očiju, duže svijetlosmeđe prosijede kose vezane u rep te prosijedih brkova i brade srednje dužine. U trenutku bijega bio je odjeven u crvenu majicu kratkih rukava s natpisom „PREFA“ na prednjoj strani i kratke hlače sive boje", priopćili su ranije danas.

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