Policija uhitila bjegunca iz Velike Gorice! Evo gdje se skrivao

Kako doznaje Jutarnji list, policija je večeras pronašla odbjeglog bjegunca Ž. B. (47), nakon 30-ak sati slobode i skrivanja.

Prema informacijama Jutarnjeg lista, uhićen je na području zagrebačkog Jaruna. Kako je od mjesta bijega u Velikoj Gorici stigao do Zagreba, nije poznato, kao niti gdje je točno noćio, što je jeo i je li, možda, usput još počinio koje kazneno djelo. S obzirom na to da mu je dežurna sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici jučer u 14 sati odredila istražni zatvor, njegova će adresa u narednih 30 dana biti Zatvor Zagreb u Remetincu, u kojem je već boravio zbog ranijih kaznenih djela.

Ranije danas je PU zagrebačka objavila fotografiju bjegunca.

"Muškarac je star 47 godina, visok između 175 i 180 centimetara, mršave tjelesne građe, plavih očiju, duže svijetlosmeđe prosijede kose vezane u rep te prosijedih brkova i brade srednje dužine. U trenutku bijega bio je odjeven u crvenu majicu kratkih rukava s natpisom „PREFA“ na prednjoj strani i kratke hlače sive boje", priopćili su ranije danas.