Policijski službenici Postaje prometne policije u ponedjeljak su u Žrnovnici zaustavili 42-godišnjeg vozača osobnog automobila. Rutinska kontrola otkrila je da muškarac uopće ne smije upravljati vozilima jer mu je vozačka dozvola poništena zbog čak 16 negativnih prekršajnih bodova. Budući da je već dvaput pravomoćno kažnjen za isti prekršaj, policija je ovoga puta zatražila strožu kaznu.

Sve se dogodilo u ponedjeljak, 16. studenoga 2026. godine, oko 11:05 sati, kada su prometni policajci u Žrnovnici zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 42-godišnjak.

Provjerom je utvrđeno da muškarac vozi unatoč tome što mu je vozačka dozvola poništena.

Skupio čak 16 negativnih bodova, za novu dozvolu ne može podnijeti zahtjev do 2028.

Kako navode iz policije, 42-godišnjak je zbog prikupljenih 16 negativnih prekršajnih bodova izgubio pravo na vozačku dozvolu.

Od travnja 2026. do travnja 2028. godine ne može podnijeti zahtjev za izdavanje nove vozačke dozvole.

Unatoč tome, ponovno je sjeo za upravljač.

Policija je utvrdila i da je za istovrsni prometni prekršaj već dvaput pravomoćno kažnjen, što upućuje na ponavljanje ozbiljnih prometnih prekršaja.

Policija mu oduzela automobil i zatražila 60 dana zatvora

Nakon što su utvrdili prekršaj, policijski službenici uhitili su 42-godišnjaka i tijekom dana priveli ga nadležnom sudu.

Automobil kojim je upravljao privremeno mu je oduzet.

Policija je sudu predložila da mu odredi zadržavanje, izrekne kaznu zatvora u trajanju od 60 dana te novčanu kaznu.

Uz to, zatraženo je i trajno oduzimanje automobila kojim su počinjeni prekršaji te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima svih kategorija u trajanju od 12 mjeseci.

Sud ga poslao u zatvor na 15 dana

Nakon saslušanja sud je 42-godišnjaku odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana.

Muškarac je potom predan u zatvor.