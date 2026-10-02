Policija u Vranjicu zaustavila 37-godišnjaka: U stanu mu pronašli više od pola kilograma marihuane

Splitska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Policijski službenici Druge policijske postaje Split postupali su prema muškarcu u četvrtak, 1. listopada, oko 13 sati u Vranjicu.

Pronašli marihuanu i dva mobitela

Kod 37-godišnjaka su pronašli vrećicu s marihuanom te dva mobilna uređaja. Policija je potom pretražila vozilo kojim se koristio, a u njemu su pronađene još četiri vrećice s manjom količinom marihuane.

Istraživanje se nastavilo pretragom stana kojim se muškarac koristi.

U stanu gotovo 600 grama marihuane

Policijski službenici u stanu su pronašli i oduzeli 589 grama marihuane, kao i digitalnu vagu za precizno mjerenje na kojoj su bili vidljivi tragovi droge.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija je utvrdila postojanje osnovane sumnje da je 37-godišnjak počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.