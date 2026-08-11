Policija u Supetru zaustavila 29-godišnjaka na prejakom romobilu

U ponedjeljak, 10. kolovoza 2026. godine u gradu Supetru zaustavljen je 29-godišnjak. Upravljao je električnim romobilom koji ima veću snagu motora od dozvoljene i može razviti brzinu veću od 25 km/h.

Električni romobil je oduzet, a vozač je prekršajno kažnjen zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Policijski službenici tijekom svakodnevnih kontrola prometa nastavljaju i nadzor vozača koji upravljaju osobnim prijevoznim sredstvima, odnosno električnim romobilima.