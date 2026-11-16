Policija u Splitu zaustavila dvojicu vozača usred noći: Jedan završio u zatvoru, drugoga sud pustio na slobodu

Splitska policija tijekom proteklog vikenda imala je pune ruke posla. U samo jednoj noći zaustavljena su dvojica vozača koja nisu smjela upravljati automobilima, a jedan je odbio testiranje na droge, dok je drugi vozio s gotovo dva promila alkohola u krvi. Obojica su uhićena i privedena na sud, no sudske odluke bile su različite. Istodobno, policija je na prometnicama Splitsko-dalmatinske županije tijekom vikenda sankcionirala čak 770 prometnih prekršaja.

Vozio bez vozačke dozvole i ponovno odbio testiranje na droge

Prvi slučaj zabilježen je u nedjelju, 15. studenoga, oko 1.15 sati u Đakovačkoj ulici u Splitu. Policijski službenici Prve policijske postaje zaustavili su 30-godišnjeg vozača, a provjerom je utvrđeno da mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta još u listopadu 2025. godine. Unatoč tome, ponovno je sjeo za upravljač automobila. Kada su policajci od njega zatražili testiranje i liječnički pregled radi utvrđivanja prisutnosti droga ili lijekova u organizmu, vozač je to odbio.

Policija ga je uhitila i privela na sud, a automobil mu je privremeno oduzet. Posebno zabrinjava njegova ranija prekršajna evidencija. Naime, tijekom 2026. godine već je pravomoćno kažnjen zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, dok je tijekom 2025. godine u Splitu čak dva puta zatečen kako odbija testiranje na droge. I za te je prekršaje pravomoćno kažnjen. S obzirom na ponavljanje prekršaja i činjenicu da ranije kazne nisu imale očekivani preventivni učinak, policija je sudu predložila zadržavanje, kaznu zatvora u trajanju od 15 dana, novčanu kaznu od 2650 eura te zabranu upravljanja motornim vozilima B kategorije na godinu dana. Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od osam dana, nakon čega je predan u zatvor.

Ukrajinac vozio s 1,91 promila, iako mu je vožnja već bila zabranjena

Samo tri sata poslije, oko 4.15 sati, prometna policija u Hercegovačkoj ulici zaustavila je 28-godišnjeg državljanina Ukrajine s odobrenim privremenim boravkom u Hrvatskoj. Utvrđeno je da je upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola, s izmjerenih 1,91 promila, iako mu je na snazi bila zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije do prosinca 2026. godine. Vozač je odmah isključen iz prometa, uhićen i istoga dana priveden na sud. Policija je utvrdila i da je tijekom 2025. godine već bio pravomoćno kažnjen zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Ovoga puta policija je zatražila kaznu zatvora od 60 dana te zabranu korištenja strane vozačke dozvole na području Republike Hrvatske u trajanju od 12 mjeseci.

Međutim, sud ga je pustio na slobodu.

Čak 125 vozača isključeno iz prometa zbog alkohola ili odbijanja testiranja na droge

Ova dva slučaja samo su dio opsežne policijske akcije provedene tijekom vikenda na prometnicama Splitsko-dalmatinske županije. Prema policijskim podacima, sankcionirano je ukupno 770 prometnih prekršaja, a iz prometa je isključeno čak 125 vozača koji su upravljali vozilima pod utjecajem alkohola ili su odbili testiranje na droge. Najveća izmjerena koncentracija alkohola bila je upravo 1,91 promil, zabilježena kod 28-godišnjaka u Hercegovačkoj ulici. Četvorica vozača zadržana su u policijskim postajama do otrježnjenja, dok je pet ponavljača prometnih prekršaja uhićeno i u žurnom postupku privedeno na sud.

Divljanje po cestama: Jedan vozač jurio čak 171 km/h

Policija je tijekom vikenda posebnu pozornost posvetila i prekoračenjima dopuštene brzine.

Zbog prebrze vožnje kažnjeno je čak 380 vozača, a najveća zabilježena nepropisna brzina iznosila je 171 kilometar na sat. Osim toga, jedanaest vozača kažnjeno je zbog upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, devet zbog korištenja mobitela tijekom vožnje, a osam zbog upravljanja neregistriranim ili tehnički neispravnim vozilima. Ukupno 770 sankcioniranih prekršaja u samo jednom vikendu pokazuje razmjere prometnih prekršaja na dalmatinskim cestama, pri čemu se posebno izdvajaju alkohol, prebrza vožnja i ponavljači koji nastavljaju kršiti propise unatoč ranije izrečenim kaznama.