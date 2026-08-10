Policija u Splitu zaustavila 46-godišnjaka s nožem! Predložili mu zatvor, sud ga pustio na slobodu

Policija je u petak navečer u Splitu zaustavila 46-godišnjeg muškarca koji je upravljao automobilom iako nikada nije položio vozački ispit.

Prilikom postupanja odbio je testiranje na prisutnost droga u organizmu, kao i liječnički pregled te uzimanje krvi i urina. Policajci su kod njega pronašli dvije bočice metadona, za koje nije imao propisani liječnički recept.

Uz to, kod muškarca je pronađen i oduzet nož s oštricom dugom oko 15 centimetara.

Zbog svega je uhićen i doveden pred nadležni sud. Policija je, zbog ponavljanja prekršaja, predložila 60 dana zatvora te zabranu upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Sud, međutim, nije prihvatio prijedlog za zadržavanje. Muškarac je pušten na slobodu, a predmet je upućen u redovni postupak.