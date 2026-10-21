Policija u Splitu upozorava na zamku u koju građani upadaju u nekoliko sekundi

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske zaprimili su šest prijava računalnih prijevara u kojima su građani oštećeni za ukupno 24.366,78 eura. Prijave se odnose na postupanje prema poveznicama povezanima s bankarstvom, komunikaciju putem internetskog oglasnika te prijenos novca nakon poziva nepoznate osobe.

U jednom slučaju muškarac je putem internetskog oglasnika stupio u kontakt s nepoznatom osobom koja mu je poslala poveznicu. Nakon što je otvorio poveznicu i unio tražene podatke, s njegova je bankovnog računa skinuto 4.000 eura.

U četiri odvojena slučaja građani su 20. listopada 2026. godine otvorili lažne poveznice povezane s OTP bankom, nakon čega su im s računa skinuti novčani iznosi. Jednom muškarcu skinuto je 12.400 eura, ženi 2.936,78 eura, dok su druga dvojica muškaraca oštećena za 120 eura i 1.450 eura.

Istoga dana policiji je prijavljen i slučaj žene koja je nakon poziva nepoznate osobe sa njenog računa u OTP banci skinuto je 3.460 eura.

Policija upozorava građane da ne otvaraju sumnjive poveznice niti na tako otvorenim stranicama unose pristupne podatke za bankarstvo, podatke s bankovnih kartica, PIN-ove, aktivacijske ili jednokratne sigurnosne kodove. Mobilnom bankarstvu pristupajte samostalnim otvaranjem službene aplikacije, a vjerodostojnost poruka i poziva provjerite izravnim kontaktiranjem banke putem njezinih službenih komunikacijskih kanala. Ne prenosite novac prema uputama nepoznatih osoba bez prethodne provjere.

Ako ste unijeli podatke na sumnjivoj stranici, potvrdili nepoznatu transakciju ili posumnjali na prijevaru, odmah kontaktirajte banku radi zaštite računa i provjere transakcija. Sačuvajte poruke, poveznice i podatke o transakcijama te događaj prijavite policiji - navodi se u priopćenju PU SD-