POLICIJA U SPLITU UHITILA MUŠKARCA Pronašli mu marihuanu, kokain i MDMA

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga Policijske uprave splitsko-dalmatinske su 17. rujna 2026. godine oko 17.35 sati u Splitu, postupajući prema muškarcu pronašli i oduzeli tri PVC vrećice s ukupno 172 grama marihuane, jednu PVC vrećicu s 4,7 grama kokaina, manju količinu droge MDMA te digitalnu vagu za precizno mjerenje.

Muškarac je uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te je odveden u službene prostorije radi provođenja kriminalističkog istraživanja, nakon čega će biti podnesena kaznena prijava.