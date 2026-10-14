Policija u Splitu uhitila 32 osobe uoči utakmice Hajduka i Ajaxa: Oduzeti noževi, pirotehnika i predmeti pogodni za napad

Uoči utakmice UEFA Konferencijske lige između Hajduka i Ajaxa, koja se u četvrtak igra u Splitu, policija je pojačala nadzor na širem gradskom području. Tijekom utorka poslijepodne i noći na srijedu u nekoliko odvojenih postupanja uhićene su ukupno 32 osobe, a oduzeti su noževi, pirotehnička sredstva i drugi predmeti pogodni za napad.

Kako su izvijestili iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, tijekom jučerašnjeg poslijepodneva i protekle noći nisu zabilježena ozljeđivanja osoba, ozbiljnija narušavanja javnog reda i mira ni oštećenja imovine povezana s pripadnicima navijačkih skupina.

Policijski službenici intenzivno su obilazili šire područje Splita kako bi nadzirali sigurnosnu situaciju i spriječili moguće sukobe.

Tijekom noći, u dva odvojena događaja na području grada, policija je od više osoba oduzela pirotehnička sredstva, boksačke rukavice, marame za prikrivanje lica, sprejeve s nadražujućom tvari i štitnik za zube. Uhićeno je sedam hrvatskih državljana nad kojima je u tijeku kriminalističko istraživanje.

Devetnaest stranih državljana uhićeno zbog nošenja opasnih predmeta

Policija je u utorak, 13. listopada, oko 16.25 sati uhitila i 19 stranih državljana. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja utvrđena je osnovana sumnja da su počinili prekršaj iz članka 29. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Od njih su oduzeta tri noža, koja pripadaju oružju kategorije D, a koja su nosili na način koji uznemiruje građane. Policija je pronašla i dva kamena te još dva predmeta pogodna za napad.

Svih 19 stranih državljana tijekom srijede bit će privedeno nadležnom sudu.

Šest hrvatskih državljana uhićeno zbog narušavanja javnog reda i mira

U još jednom događaju, koji se dogodio u utorak oko 18 sati na području Splita, policija je uhitila šest hrvatskih državljana zbog narušavanja javnog reda i mira.

Utvrđena je osnovana sumnja da su na štetu stranih državljana počinili prekršaj iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. I oni će tijekom srijede biti odvedeni na sud u žurnom postupku.

Policija poziva građane na oprez

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske ponovno su pozvali građane, ali i odgovorne osobe u ugostiteljskim objektima, trgovinama i uslužnim djelatnostima, da prijave svaku sumnjivu situaciju koja bi mogla prerasti u fizički sukob ili uništavanje imovine.

Građanima poručuju da u takvim slučajevima odmah nazovu policiju na broj 192.

Policija nastavlja s pojačanim preventivnim aktivnostima uoči europskog susreta Hajduka i Ajaxa, koji će u četvrtak u Split privući domaće i gostujuće navijače.