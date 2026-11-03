Policija u Splitu pronašla kokain, vagu i novac: Muškarac završio u pritvoru, na cestama oduzeta tri automobila

Splitsko-dalmatinska policija tijekom protekla 24 sata evidentirala je niz kaznenih djela i prometnih prekršaja, a među izdvojenim slučajevima je zapljena kokaina u Splitu. Policija je uhitila 32-godišnjaka kod kojeg su pronađeni droga, digitalna vaga i novac. Istodobno, policijski službenici imali su pune ruke posla s višestrukim ponavljačima prometnih prekršaja, a u nekoliko odvojenih postupanja oduzeta su ukupno tri vozila.

Prema izvješću Policijske uprave splitsko-dalmatinske, tijekom protekla 24 sata zabilježene su četiri prijetnje, dvije računalne prijevare, pet oštećenja tuđe stvari, jedna teška krađa, pet krađa i dva požara. Na prometnicama je evidentirano pet prometnih nesreća u kojima je jedna osoba teško, a jedna lakše ozlijeđena.

U Splitu pronađena 52,4 grama kokaina

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga dovršili su kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiče za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Tijekom pretrage kuće u Splitu policija je pronašla i oduzela 52,4 grama kokaina, digitalnu vagu za precizno mjerenje na kojoj su bili tragovi droge te novac. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 32-godišnjak je, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku.

Vozio bez dozvole unatoč zabrani, završio u zatvoru

Policija je izvijestila i o slučaju 46-godišnjeg muškarca kojeg su u nedjelju, 1. studenoga, zaustavili u Solinu.

Provjerom je utvrđeno da mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova te da ponovnom polaganju vozačkog ispita može pristupiti tek nakon 10. ožujka 2028. godine. Osim toga, na snazi mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima do 20. studenoga 2028. godine. Policijski službenici oduzeli su mu automobil kako bi spriječili daljnje počinjenje prekršaja.

Muškarac je uhićen i doveden pred sud, kojemu je policija predložila izricanje zatvorske kazne, trajno oduzimanje vozila i novu dvogodišnju zabranu upravljanja. Sud mu je, zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja i ranije kažnjavanosti, odredio zadržavanje u trajanju od osam dana, nakon čega je predan u zatvor. Tijekom ponedjeljka policijski službenici prometne policije u dva su odvojena postupanja na području Splita i Kaštela oduzeli dva automobila marke BMW. U Splitu je oko 11 sati zaustavljen 36-godišnji vozač koji je upravljao automobilom iako mu je vozačka dozvola ukinuta zbog 12 negativnih prekršajnih bodova. Ponovnom polaganju vozačkog ispita može pristupiti tek krajem listopada 2028. godine. Policija je utvrdila da je počinio još dva prometna prekršaja te sudu predložila njegovo zadržavanje, zatvorsku kaznu i trajno oduzimanje vozila. Međutim, nakon saslušanja sud ga je pustio na slobodu, dok će odluku o njegovoj prekršajnoj odgovornosti donijeti naknadno.

Drugi slučaj zabilježen je u Kaštel Starom oko 16.30 sati, kada je zaustavljen 42-godišnjak kojemu je vozačka dozvola također poništena zbog negativnih bodova. Vozač ponovno može pristupiti polaganju ispita u ožujku 2027. godine, a policija navodi da je već pravomoćno kažnjavan zbog vožnje pod utjecajem alkohola i kršenja izrečenih zabrana. Uhićen je, a tijekom utorka trebao bi biti doveden na sud u žurnom postupku.

U Solinu zaustavljen vozač s 2,65 promila, vrijeđao policajce i odbijao suradnju s liječnicima

Posebno ozbiljan slučaj dogodio se u utorak, 3. studenoga, u 1.15 sati u Solinu. Policijski službenici zaustavili su 48-godišnjeg muškarca, višestrukog ponavljača prometnih prekršaja, koji je bio pod vidnim utjecajem alkohola.

Alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija od čak 2,65 promila alkohola. Tijekom policijskog postupanja muškarac je vrijeđao, psovao i omalovažavao policijske službenike te vikom i galamom narušavao javni red i mir. Zbog visokog stupnja alkoholiziranosti odveden je na liječnički pregled, no ondje nije želio surađivati s liječnicima. Potom je prevezen u bolnicu, gdje je odlukom liječnika zadržan na promatranju.

Nakon otpuštanja iz bolnice policija će ga uhititi i dovesti u policijsku postaju, a po završetku postupanja bit će priveden sudu zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.