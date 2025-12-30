Policija u Splitu oduzela 135 komada pirotehnike od djece mlađe od 14 godina!

Korištenje pirotehnike nije dječja igra, niti način kako bi djeca trebala provoditi vrijeme tijekom blagdana. Pirotehnička sredstva su izuzetno opasna, a neka od njih su s obzirom na svojstva i vrstu i količinu punjenja, opasne eksplozivne naprave, a kada takve naprave koriste osobe koje nisu svjesne njihove snage i opasnosti i nemaju stručna znanja za njihovo korištenje, postaju ubojito oružje od kojeg najviše stradaju djeca.

Djeca nisu svjesna opasnosti ni snage pirotehničkih sredstava, kao ni mogućih posljedica, a nemaju znanja i vještina da bi je mogli koristiti na siguran način. Dječja igra i nestašluk vrlo lako može postati tragedija s zastrašujućim i nepopravljivim posljedicama.

Roditelji razgovarajte s djecom, recite im kakve posljedice mogu nastati od korištenja pirotehnike i nemojte im dozvoliti da je imaju i koriste.

Spriječite na vrijeme opasnost za svoju djecu i moguće štetne posljedice!

Jučer tijekom poslijepodneva na području Splita policijski službenici su u jedanaest odvojenih događaja utvrdili da djeca mlađa od 14 godina posjeduju ili koriste pirotehnička sredstva. Policijski službenici su oduzeli 135 komada različitih pirotehničkih sredstava.

Oduzeta pirotehnička sredstva su izuzetno opasna te je postupanjem policije spriječena mogućnost da se djeca ozbiljno ozlijede. S obzirom na veličinu i nazive (Muerte, Cobra) i nestručnoj osobi jasno da ovakve naprave ne bi smjele završiti u dječjim rukama. Oduzete su ručna baklje, pirotehnička sredstva F2, F3, F4, P1 i jedna određena količina pirotehničkih sredstava koja uopće nisu imale oznake.

Tijekom obilaska javnih prostora na području Splita, oko 16 sati policijski službenici uočili su dvoje djece koji su se, kada su vidjeli policajce, pokušali udaljiti. Zaustavili su se na izdanu naredbu policijskog službenika koji su ubrzo utvrdili radi čega su dječaci željeli otići. Utvrđeno je da posjeduju pirotehnička sredstva kakva maloljetnici ne smiju imati, kategorije F2 i F3. Dvojica dječaka, u dobi od 13 i 12 godina, predali su policijskim službenicima 20 komada pirotehnike. Dovedeni su u policijsku postaju i pozvani su im roditelji. Policijski službenici su upoznali roditelje da su njihova djeca mlađa od 14 godina posjedovala opasna pirotehnička sredstva, ista su oduzeta, a roditelji prekršajno prijavljeni.

Oko 19 sati od dvojice 13-godišnjaka oduzeto je 28 komada pirotehničkih sredstava, a u istom vremenu na drugom kraju grada od 12-godšnjaka je oduzeto 56 komada pirotehničkih sredstava F2.

O događajima će biti upoznat Hrvatski zavod za socijalni rad, ali će biti upućena i obavijest Državnom inspektorat kako bi se proveo postupak vezano uz nadzor rada trgovina.

Jučerašnji događaj u kojem je teško ozlijeđeno dijete dokaz je da niti jedno pirotehničko sredstvo nije za djecu. Prema do sada utvrđenim informacijama, dječak je palio pirotehničko sredstvo- rakete koje se pale na tlu, a aktiviraju u zraku, ali se jedna od njih aktivirala se na tlu i teško ga ozlijedila.

Na mjestu događaja je obavljen očevid i u tijeku je istraživanje. Na mjestu događaja pronađena su ispražnjena kućišta pirotehničkih sredstava P1 i F2.

Još jednom ponavljamo apel koji smo jučer nakon teškog stradavanja djeteta uputili svim roditeljima - izvijestili su iz PU SD.

