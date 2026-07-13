Policija u Šibeniku pronašla tromblonsku minu u kući 42-godišnjaka

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, u nedjelju 12. srpnja u Šibeniku obavljena je pretraga kuće i drugih prostorija kojima se koristi osumnjičeni 42-godišnjak, kojom prilikom je pronađena i oduzeta jedna tromblonska mina i više komada malokalibarskog streljiva.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 42-godišnjak je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.