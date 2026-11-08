Policija u Šibeniku pretresla stan, apartman i automobil 27-godišnjaka: Pronađeni kokain, marihuana, streljivo i veća količina novca

Šibenska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjakom kojeg sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama te nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Tijekom pretraga pronađeni su kokain, marihuana, streljivo i veći novčani iznos.

Kriminalističko istraživanje proveli su policijski službenici Policijske postaje Šibenik, a pretrage su obavljene na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku.

Pretražili stan, apartman i automobil

Policijski službenici pretražili su stan, apartman i osobno vozilo kojima se koristi osumnjičeni 27-godišnjak.

Tijekom pretraga pronađeno je i oduzeto 12 PVC paketića s kokainom, ukupne bruto težine 111,7 grama, kao i PVC vrećica s marihuanom bruto težine 5,4 grama.

Osim droge, policija je pronašla i streljivo kalibra 7,62 milimetra te veći novčani iznos.

Svi pronađeni predmeti su oduzeti u sklopu kriminalističkog istraživanja.

Osumnjičeni predan pritvorskom nadzorniku

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja 27-godišnjak je jučer predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.

Protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela povezanih s neovlaštenom proizvodnjom i prometom drogama te nedozvoljenim posjedovanjem, izradom i nabavljanjem oružja i eksplozivnih tvari.

Kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, koje će odlučivati o daljnjem postupanju.