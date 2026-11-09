Policija u Omišu tragala za 43-godišnjakom zbog nasilja u obitelji: Pronašli ga za volanom, a onda je uslijedio novi problem!

Omiška policija uhitila je 43-godišnjeg muškarca nakon dojave o sumnji na nasilje u obitelji. Kada su ga pronašli i zaustavili u prometu, utvrdili su da vozi unatoč zabrani upravljanja vozilom, a odbio je i alkotestiranje.

Policijski službenici Policijske postaje Omiš u petak, 6. studenoga 2026. godine, oko 11 sati zaprimili su dojavu da je 43-godišnji muškarac počinio prekršaj iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

Odmah nakon zaprimljene informacije policija je započela potragu za muškarcem, koji je ubrzo pronađen.

Vozio unatoč zabrani, odbio alkotestiranje

Policijski službenici zaustavili su vozilo kojim je upravljao 43-godišnjak te tijekom postupanja utvrdili da je za upravljačem iako mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije.

Osim toga, muškarac je odbio zahtjev policijskih službenika da se podvrgne alkotestiranju.

Zbog utvrđenih prekršaja uhićen je te u žurnom postupku priveden nadležnom sudu.

Policija tražila 45 dana zatvora

Policija je sudu predložila određivanje zadržavanja te izricanje ukupne kazne zatvora u trajanju od 45 dana za počinjene prekršaje.

Također je predloženo određivanje odgovarajućih zaštitnih mjera kako bi se spriječilo moguće ponavljanje prekršaja povezanih s nasiljem u obitelji.

Kako navode iz policije, riječ je o muškarcu koji je već ranije pravomoćno kažnjavan zbog prometnih prekršaja, zbog čega je ocijenjeno da postoji opasnost od ponavljanja istih ili sličnih prekršaja.

Sud mu odredio 15 dana zadržavanja

Nakon razmatranja okolnosti slučaja, sud je 43-godišnjaku odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana.

Muškarac je nakon sudske odluke predan u zatvor.