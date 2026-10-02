Policija u Metkoviću uočila primopredaju droge: Zaplijenjeno više od dva kilograma kokaina

Više od dva kilograma kokaina zaplijenila je policija u Metkoviću nakon što su policajci u civilu uočili sumnjivu primopredaju između dvojice muškaraca. Jedan je uhićen, dok je drugi pobjegao te policija za njim traga.

Policijski službenici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske jučer su, u sklopu pojačanog nadzora državne granice, nadzirali Industrijsku ulicu u Metkoviću.

Oko 12:40 sati primijetili su dvojicu muškaraca kako razmjenjuju vrećice nepoznatog sadržaja.

Ugledao policajce pa pobjegao

Policija je utvrdila da je riječ o 55-godišnjaku s područja Primorsko-goranske županije i 32-godišnjaku s područja Dubrovačko-neretvanske županije.

Prema policijskim navodima, 55-godišnjak je iz automobila riječkih registarskih oznaka izvadio dva paketa i predao ih mlađem muškarcu.

Kada je 32-godišnjak primijetio policajce, pakete je ubacio natrag u vozilo 55-godišnjaka te pobjegao.

U automobilu pronašli kokain i 4100 eura

Policija je potom pretražila automobil kojim se koristio 55-godišnjak. U dva paketa pronađeno je ukupno 2280 grama kokaina, dok je daljnjom pretragom pronađeno i 4100 eura.

Kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila da je droga bila namijenjena daljnjoj preprodaji.

Za drugim muškarcem traje potraga

Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, 55-godišnjak je kazneno prijavljen i predan u pritvorsku jedinicu Policijske postaje Metković.

Za 32-godišnjakom koji je pobjegao s mjesta događaja policija je raspisala potragu.