Policija u Makarskoj zaplijenila više od 670 grama kokaina, uhićena dvojica muškaraca

Policijski službenici koji sudjeluju u pojačanom suzbijanju zlouporabe droga proveli su novo uspješno kriminalističko istraživanje na području Makarske, tijekom kojeg je zaplijenjena veća količina kokaina te uhićena dvojica osumnjičenih muškaraca.

Sve je započelo u četvrtak, 2. srpnja, kada su policajci zaustavili 25-godišnjaka za kojeg su posumnjali da namjerava preprodati drogu. Kod njega su pronađena dva grama kokaina pripremljena za daljnju distribuciju, a oduzeti su mu i mobitel te 530 eura za koje se sumnja da potječu od ilegalnih aktivnosti.

Kriminalističko istraživanje potom je prošireno na stan kojim se, uz 25-godišnjaka, koristi i 29-godišnji muškarac. Tijekom pretrage policija je pronašla ukupno 672,7 grama kokaina, raspoređenog u nekoliko pakiranja različite težine.

Osim droge, u stanu su pronađeni i predmeti za koje se sumnja da su služili za pripremu i pakiranje kokaina za daljnju prodaju. Policija je oduzela digitalnu vagu s tragovima bijele tvari nalik kokainu, uređaj za vakuumiranje, vrećice s tragovima droge te oko 500 epruveta namijenjenih pakiranju. Zaplijenjen je i novac za koji postoji sumnja da je stečen preprodajom narkotika.

Istragom je utvrđena osnovana sumnja da su 25-godišnjak i 29-godišnjak nabavili veću količinu kokaina na ilegalnom tržištu, nakon čega su ga prepakiravali u manje paketiće i epruvete te prodavali kupcima na području Makarske.

Protiv obojice će biti podnesena kaznena prijava zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, a tijekom dana bit će privedeni pritvorskom nadzorniku.