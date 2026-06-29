Policija u Kaštelima oduzela romobile dvojici 15-godišnjaka: Vozili bez kaciga, romobili bili prejaki za promet

Policijski službenici Policijske postaje Kaštela u subotu navečer u dva su odvojena događaja oduzeli dva električna romobila kojima su upravljali maloljetnici. Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, oba maloljetnika vozila su električne romobile bez zaštitnih kaciga, a policijskim postupanjem utvrđeno je i da se radi o romobilima jačih motora od dopuštenih.

Prvi maloljetnik zaustavljen u Kaštel Starom

Prvi slučaj zabilježen je oko 21:45 sati u Kaštel Starom, na Obali kralja Tomislava. Policijski službenici uočili su mlađu mušku osobu koja je bez kacige upravljala električnim romobilom. Nakon zaustavljanja utvrđeno je da je riječ o 15-godišnjaku koji je upravljao romobilom s motorom jačim od dopuštenog, odnosno vozilom koje može razviti brzinu višu od 25 kilometara na sat. U policijsku postaju pozvan je roditelj, u čijoj je nazočnosti romobil oduzet. Maloljetnik će biti prekršajno prijavljen zbog tri prometna prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

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Drugi slučaj u Kaštel Lukšiću

Oko 22:50 sati u Kaštel Lukšiću policija je uočila još jednu mlađu mušku osobu koja je upravljala električnim romobilom bez zaštitne kacige. I u ovom slučaju utvrđeno je da romobilom, koji ima jaču snagu motora od dopuštene, upravlja 15-godišnjak. U policijsku postaju pozvan je roditelj, električni romobil je oduzet, a maloljetnik će također biti prekršajno prijavljen zbog počinjenih prekršaja. Iz policije poručuju da će tijekom svakodnevnog nadzora prometa nastaviti kontrolirati i ovu vrstu sudionika u prometu. Posebno će, ističu, biti usmjereni na isključivanje iz prometa električnih romobila velike jačine motora kojima se ne smije sudjelovati u prometu.

Naglašavaju kako je cilj takvih postupanja zaštita života i zdravlja, osobito maloljetnih osoba.

Apel roditeljima

Policija je ponovno pozvala roditelje da se upoznaju sa zakonskim odredbama kojima je regulirano što su osobna prijevozna sredstva, tko ih smije koristiti i na koji način.

Također ih pozivaju da dobro razmisle prije donošenja odluke o kupnji električnog romobila djeci. "Smatramo da je u preventivnom smislu uloga roditelja izuzetno značajna jer oni moraju biti svjesni svoje odgovornosti vezano uz sigurnost i odgovorno ponašanje njihove djece", poručili su iz policije.