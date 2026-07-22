Policija u Kaštelima i Splitu oduzela šest električnih romobila: Među prekršiteljima i maloljetnik

Na području Kaštela tijekom proteklih dana privremeno su oduzeta tri električna romobila zbog utvrđenih prekršaja. U Kaštel Lukšiću19-godišnjak se nije zaustavio na znakove policije te je pokušao pobjeći. Utvrđeno je da je upravljao električnim romobilom bez zaštitne kacige i reflektirajućeg prsluka te kod sebe nije imao osobne dokumente. Romobil je privremeno oduzet, a vozač je prekršajno kažnjen. U Kaštel Kambelovcu zaustavljen je 32-godišnjak koji je upravljao električnim romobilom veće snage od dopuštene, bez reflektirajućeg prsluka i površinom koja nije namijenjena za promet osobnih prijevoznih sredstava. Romobil je privremeno oduzet, a vozač je prekršajno kažnjen. U Kaštel Gomilici zaustavljen je dječak rođen 2013. godine koji je upravljao električnim romobilom. Romobil je privremeno oduzet, protiv roditelja će biti podnesen optužni prijedlog, a o događaju će biti obaviješten Hrvatski zavod za socijalni rad.

Na području Splita Policijski službenici Postaje prometne policije 21. srpnja proveli su operativnu akciju usmjerenu na nadzor osobnih prijevoznih sredstava i nekategoriziranih vozila. Tom prilikom privremeno su oduzeta tri nekategorizirana vozila, odnosno električni romobili veće snage od dopuštene, a vozači su novčano kažnjeni uz mjeru oduzimanja vozila, zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama .

"Ne mogu svi električni romobili sudjelovati u prometu na hrvatskim prometnicama i o tome bi roditelji, ali i svi drugi koji kupuju romobile trebali voditi računa.

Sudjelovanje u prometu dozvoljeno je električnim romobilima s motornim ili električnim pogonom bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm³ ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km/h.

Apeliramo na roditelje da prilikom kupnje romobila provjere njegove specifikacije te da ne kupuju romobile koji ne mogu sudjelovati u prometu. Također podsjećamo da električnim romobilima ne smiju upravljati djeca, odnosno osobe mlađe od 14 godina", poručuju iz PU splitsko-dalmatinske.