Policija u jednom danu oduzela sedam električnih romobila u Kaštelima, Makarskoj i Hvaru

Policija je tijekom pojačanog nadzora prometa na području Kaštela, Makarske i Hvara privremeno oduzela sedam električnih romobila te utvrdila niz prometnih prekršaja, među kojima su vožnja bez zaštitne kacige, prijevoz druge osobe na romobilu i upravljanje vozilima koja po svojim karakteristikama ne smiju sudjelovati u prometu.

Najviše nepravilnosti zabilježeno je na području Kaštela, gdje su policijski službenici u četiri odvojena slučaja zaustavili četiri vozača električnih romobila, od kojih su trojica bili maloljetnici.

U Kaštel Lukšiću zatečen je 15-godišnjak koji je upravljao romobilom s motorom jačim od dopuštenog i koji može razviti brzinu veću od 25 kilometara na sat. Romobil je oduzet u nazočnosti roditelja, a protiv maloljetnika slijedi optužni prijedlog.

U Kaštel Kambelovcu policija je zaustavila 14-godišnjaka koji je bez zaštitne kacige vozio romobil na kojem se nalazio još jedan maloljetnik. Utvrđeno je da romobil ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u cestovnom prometu pa je također privremeno oduzet.

U Kaštel Štafiliću policajci su zatekli 19-godišnjaka koji je upravljao električnim romobilom koji prema zakonskim odredbama nije dopušten za promet na cestama. Osim što nije nosio kacigu, prevozio je i drugu osobu, zbog čega će biti prekršajno prijavljen.

Nedugo potom u Kaštel Gomilici zaustavljen je 17-godišnjak koji je bez kacige prevozio još jednu osobu na romobilu. I njemu je vozilo oduzeto u nazočnosti roditelja, a protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog.

Na području Makarske policija je tijekom posebne prometne akcije sankcionirala deset vozača električnih romobila zbog vožnje bez zaštitne kacige. Dvojici vozača privremeno su oduzeti romobili jer su upravljali vozilima koja ne ispunjavaju zakonske uvjete za sudjelovanje u prometu.

Još jedan romobil oduzet je na Hvaru, gdje je policija zaustavila 17-godišnjaka koji je njime upravljao u suprotnosti sa zakonskim propisima. U nazočnosti roditelja romobil je privremeno oduzet, a protiv maloljetnika slijedi prekršajna prijava.

Policija najavljuje nastavak pojačanih kontrola električnih romobila te ponovno apelira na vozače, a posebno na roditelje maloljetnika, da se upoznaju s propisima i vode računa o sigurnosti djece u prometu.