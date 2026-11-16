Policija u Imotskoj krajini intervenirala zbog dojave o nasilju u obitelji, a onda je 24-godišnjak izazvao kaos: Završio iza rešetaka!

U petak, 13. studenoga 2026. godine, oko 19:50 sati, policijski službenici Postaje granične policije Imotski intervenirali su u mjestu Kamenmost nakon zaprimljene dojave o obiteljskom nasilju.

Po dolasku na adresu zatekli su 24-godišnjaka koji je, prema policijskom izvješću, odmah počeo vikati i vrijeđati jednog od policijskih službenika pogrdnim i neprimjerenim riječima.

Mladić je bio pod utjecajem alkohola, a alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija od 1,21 promila alkohola.

Zbog narušavanja javnog reda i mira policija ga je uhitila te smjestila u posebne prostorije do otrježnjenja i privođenja nadležnom sudu.

Policiji dobro poznat zbog ranijih prekršaja

Kako navode iz policije, riječ je o osobi prema kojoj su policijski službenici već više puta postupali zbog različitih prekršaja.

Među njima su prekršaji povezani s nasiljem u obitelji, zlouporabom droga i prometnim propisima, a neki od postupaka još uvijek su u tijeku.

U posljednje tri godine 24-godišnjak je pravomoćno kažnjen zbog prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji te Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.

Policija tražila 30 dana zatvora i liječenje od ovisnosti

Nakon dovršetka policijskog postupanja, 24-godišnjak je u subotu, 14. studenoga, uz optužni prijedlog doveden pred nadležni sud.

S obzirom na ranije prekršaje i procijenjenu opasnost od ponavljanja protupravnog ponašanja, policija je predložila strože mjere.

Za 24-godišnjaka je zatraženo:

Zadržavanje zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja

Kazna zatvora u trajanju od 30 dana

Zaštitna mjera obveznog liječenja ovisnosti od alkohola u trajanju od šest mjeseci

Sud ga poslao u zatvor na osam dana

Sud je nakon razmatranja policijskog prijedloga donio odluku o određivanju zadržavanja u trajanju od osam dana.

Nakon sudske odluke 24-godišnjak je predan u zatvor, gdje će provesti vrijeme određeno mjerom zadržavanja.

Odluka o njegovoj prekršajnoj odgovornosti bit će donesena naknadno.