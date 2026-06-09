Policija u Dubrovniku prijavila muškarca za lažno svjedočenje

Pravednim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Službe kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, 68-godišnjak je nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku kazneno prijavljen za kazneno djelo „Davanje lažnog iskaza“ opisano u čl. 305 Kaznenog zakona.

Utvrđeno je kako je osumnjičeni, sredinom studenog prošle godine, u službenim prostorijama Policijske postaje Dubrovnik, tijekom davanja službenog iskaza na okolnosti sukoba kojeg je prethodno imao s jednom muškom osobom, dao lažnu izjavu koja je rezultirala prekršajnim sankcioniranjem muškarca sukladno Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Naime, verbalni konflikt se uistinu dogodio, ali okolnosti koje je osumnjičeni naveo u svom lažnog iskazu rezultirale su prekršajnim sankcioniranjem muškarca.

Za davanje lažnog iskaza stranke u postupku, temeljem kojeg se donosi konačna odluka suda, Kazneni zakon Republike Hrvatske predviđa kaznu zatvora od šest mjeseci do pet godina.