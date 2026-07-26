Policija u dalmatinskom mjestu zaplijenila kokain i MDMA, uhićen 19-godišnjak

Šibensko-kninska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 19-godišnjim državljaninom Albanije, kojeg se sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Policajci ga uočili na odmorištu

Policijski službenici Odjela kriminaliteta droga u petak, 24. srpnja, u večernjim satima uočili su parkirani automobil daruvarskih registarskih oznaka na odmorištu uz državnu cestu D8 kod Pirovca. Pored vozila nalazio se 19-godišnjak, čije je ponašanje policajcima bilo sumnjivo. Zbog sumnje da se u automobilu nalazi droga, policija je na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku pretražila vozilo.

Tijekom pretrage pronađene su i oduzete 92 PVC vrećice ispunjene kokainom ukupne bruto težine 71,4 grama.

Policija je zaplijenila i 39 PVC vrećica s drogom MDMA u kristalu, ukupne bruto težine 31,2 grama, kao i 60 tableta MDMA te određeni novčani iznos.

Predan pritvorskom nadzorniku

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 19-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske. Protiv njega je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.