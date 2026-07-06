Policija u Dalmaciji zaustavila vozačicu pa pronašla 19 vrećica kokaina: U kući otkrivena i marihuana

Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela kriminaliteta droga, proveli su kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjom ženom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Kako je izvijestila policija, sve je počelo u subotu, 4. srpnja, oko 2 sata u Vodicama, kada su policijski službenici Policijske postaje Vodice tijekom kontrole prometa zaustavili osobno vozilo daruvarskih registarskih oznaka. Vozilom je upravljala 39-godišnjakinja.

Policiji dragovoljno predala kokain

Tijekom policijskog postupanja osumnjičena je policijskim službenicima dragovoljno predala 19 PVC vrećica ispunjenih drogom kokain, ukupne bruto težine 22,2 grama. Nakon toga je uhićena i dovedena u službene prostorije policije, gdje je nad njom provedeno kriminalističko istraživanje. U sklopu kriminalističkog istraživanja, a na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, istoga dana u Vodicama je obavljena pretraga kuće u kojoj osumnjičena boravi.

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Tijekom pretrage policijski službenici pronašli su jedan smotuljak ispunjen marihuanom bruto težine šest grama.

Protiv nje podnesena kaznena prijava

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičene 39-godišnjakinje podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.