Policija u Dalmaciji zaustavila stranca: Pronašli mu kokain, MDMA, ketamin i veći iznos novca

Policija je u Jezerima uhitila 40-godišnjeg državljanina Sjeverne Makedonije kod kojeg su pronađene različite vrste droge i veći novčani iznos. Kriminalističko istraživanje proveli su policijski službenici Odjela kriminaliteta droga Policijske uprave šibensko-kninske u koordinaciji s policijskim službenicima Ravnateljstva policije. Muškarca sumnjičavog ponašanja uočili su u subotu, 1. kolovoza, u poslijepodnevnim satima, tijekom provođenja mjera usmjerenih na suzbijanje zlouporabe droga.

Pronađene 23 vrećice kokaina

Tijekom policijskog postupanja kod 40-godišnjaka su pronađene i oduzete 40 tableta MDMA, četiri PVC vrećice s ukupno 3,2 grama MDMA-e te tri vrećice s 2,4 grama ketamina. Policija je pronašla i 23 PVC vrećice ispunjene kokainom ukupne bruto težine 18,4 grama, kao i veći novčani iznos.

Predan pritvorskom nadzorniku

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 40-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske. Protiv njega je zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.