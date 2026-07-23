Policija u Dalmaciji zaustavila "negativnog rekordera": Napuhao 3,59 promila, vozio bez dozvole, registracije i osiguranja

Policija je u utorak usred dana na području Brela zaustavila 49-godišnjeg vozača koji je počinio čak šest teških prometnih prekršaja. Izmjerena mu je koncentracija alkohola od 3,59 promila, a nakon odluke suda predan je u zatvor. Muškarca su policijski službenici Policijske postaje Makarska zaustavili 21. srpnja oko 11.10 sati dok je upravljao osobnim automobilom na području Brela.

Vozačka dozvola poništena do 2028. godine

Alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija alkohola od 3,59 grama po kilogramu, a daljnjim provjerama utvrđeno je kako je vozio iako mu je vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih 16 negativnih prekršajnih bodova.

Zabrana mu traje do siječnja 2028. godine. Prometna dozvola automobila kojim je upravljao istekla je još u siječnju ove godine, kao i polica obveznog osiguranja koju kao vlasnik vozila nije produžio u zakonskom roku. Vozilo nije ni odjavio, a tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas. Policajci su ga odmah isključili iz prometa, uhitili i smjestili u službene prostorije te mu izrekli zabranu upravljanja vozilom u trajanju od 12 sati.

Više puta kažnjavan zbog alkohola i droga

Daljnjim provjerama utvrđeno je da je riječ o upornom ponavljaču prometnih prekršaja, uključujući vožnju pod utjecajem alkohola i droga. Muškarac je i tijekom 2025. godine kažnjavan, a zbog prometnih prekršaja do sada je pet puta pravomoćno sankcioniran. Policija je u optužnom prijedlogu istaknula potrebu zaštite sigurnosti svih sudionika u prometu od neodgovornih vozača koji se ne pridržavaju propisa i svojim ponašanjem ugrožavaju druge.

Policija tražila 30 dana zatvora

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje te izrekne zatvorska kazna u ukupnom trajanju od 30 dana, novčana kazna od 1.140 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Sud mu je odredio zadržavanje do 4. kolovoza, odnosno u trajanju od 13 dana, nakon čega je predan u zatvor.