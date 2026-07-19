Policija u Dalmaciji upala u apartman “turista". Dočekao ih prizor koji je mogao isprazniti brojne račune

Dubrovačka policija zaplijenila je više od 80 predmeta iz apartmana u kojem je kao turist boravio 55-godišnji bugarski državljanin. Istražitelji sumnjaju da je upravo ondje izrađivao uređaje za krađu podataka s bankovnih kartica, takozvane skimmere.

"Svi ti predmeti su, naravno, uz potvrdu oduzeti. Zatražili smo nalog za pretragu navedenih predmeta, a ono što slijedi je kriminalističko istraživanje. Cilj nam je utvrditi jesu li neki od bankovnih podataka, koje je on ranije prikupio, iskorišteni za zlouporabu nečijeg bankovnog računa", rekla je za Novu TV Andrijana Biskup, glasnogovornica PU dubrovačko-neretvanske.

Skimmeri su maskirani čitači kartica koji se stavljaju preko pravog utora na bankomatu. Dok se provlači kartica, uređaj očitava i sprema podatke s nje. Skrivene kamere postavljaju se iznad tipkovnice ili u sklop kućišta bankomata, kako bi snimile unos PIN-a. Zato je uvijek savjet rukom sakriti unos.

"Strah me krađa, ali prestar sam da bih se brinuo", rekao je David, Australija.

"Rijetko idem na bankomat ali kad idem pazim, skrivam PIN, da ako to išta znači", rekla je Anka, Dubrovnik.

Izradio je i ukupno osam kućišta s improviziranom napravom za snimanje te pohranu podataka koji svojim izgledom odgovaraju sastavnom dijelu bankomata. No plan mu nije uspio.

"Pravodobnom reakcijom tehničkih službi i policije svi su ti uređaji na vrijeme uklonjeni te za sada nemamo prijavu niti jedne oštećene osobe", nadodaje Biskup.

Alarm za korisnike je i ako utor izgleda oštećeno ili klimavo. Ovaj Bugarin nije samo radio na skimmerima, već je i ubacujući silikon u utor drugih bankomata, pokušao što više ljudi dovesti na ''njegove bankomate''. Kada je u pitanju turistički kriminalitet, u Dubrovniku se uglavnom radi o uigranim stranim državljanima, najčešće upravo iz Bugarske ili Rumunjske.

"Tu govorimo o džepnim krađama, drskim krađama i teškim provalama. Vrlo ih uspješno rješavamo – postotak razriješenosti je preko 80 posto, što je iznimno visoko. Možemo reći da Dubrovnik s razlogom drži mjesto jedne od najsigurnijih turističkih destinacija", rekla je Biskup.

S tim se slažu i turisti s kojima smo razgovarali, Dubrovnik i Hrvatsku vide kao sigurnu destinaciju.

"U Francuskoj su mi pokušali ukrasti mobitel", rekla je Olivia.

"U Italiji imamo problem s gužvama i prekomjernim turizmom, ali ovdje se osjećam sigurno i vratit ću se", rekao je Luka.

Prva stvar koja privlači ovakve počinitelje kaznenih djela su gužve i velik broj gostiju zato opreza nikad dosta. No ljetovanje u Hrvatskoj većini je ipak bezbrižno.