Policija u Dalmaciji uhitila muškarca zbog objave na društvenoj mreži: AI fotografijom omalovažavao hrvatski grb

Policijska uprava šibensko-kninska izvijestila je o dovršenom kriminalističkom istraživanju nad 43-godišnjakom kojeg se sumnjiči za javno poticanje na nasilje i mržnju te povredu ugleda Republike Hrvatske.

Kriminalističko istraživanje proveli su policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja PU šibensko-kninske, u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Šibeniku.

Prema navodima policije, utvrđena je osnovana sumnja da je 43-godišnjak krajem lipnja 2026. godine na društvenoj mreži javno objavio fotografiju izrađenu pomoću umjetne inteligencije, učinivši je dostupnom neograničenom broju osoba.

Policija navodi da je tom fotografijom grubo omalovažavao grb Republike Hrvatske, dok je ispod nje objavio i poruku kojom je, prema sumnjama istražitelja, javno poticao na mržnju i nasilje prema skupini ljudi na temelju njihove nacionalne pripadnosti.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 43-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.