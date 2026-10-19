Policija u Dalmaciji u samo tjedan dana kaznila stotine vozača, evo svih brojki i detalja

Na području Policijske uprave šibensko-kninske tijekom proteklog tjedna zabilježeno je 15 prometnih nesreća u kojima je ozlijeđeno šest osoba. Policija je pritom poduzela čak 573 mjere zbog prometnih prekršaja, a najviše ih se odnosilo na prekoračenje dopuštene brzine.

Prema statističkim podacima policije, od 12. do 18. listopada na području Šibensko-kninske županije dogodilo se ukupno 15 prometnih nesreća, od kojih pet s ozlijeđenim osobama i deset s materijalnom štetom. Dvije osobe zadobile su teške tjelesne ozljede, dok su četiri osobe lakše ozlijeđene.

Najviše nesreća na šibenskom području

Od ukupnog broja prometnih nesreća, čak 14 dogodilo se na području nadležnosti Postaje prometne policije Šibenik. Među njima je pet nesreća s ozlijeđenim osobama i devet s materijalnom štetom.

Na području Policijske postaje Knin zabilježena je jedna prometna nesreća s materijalnom štetom, dok na području Policijske postaje Drniš nije bilo prometnih nesreća.

Najčešći uzroci prometnih nesreća

Analiza policije pokazala je da je najčešći uzrok prometnih nesreća bila vožnja na nedovoljnoj udaljenosti, zabilježena u četiri slučaja.

Po dvije nesreće povezane su s neprilagođenom brzinom, nepoštovanjem prednosti prolaska, nepropisnim skretanjem, prestrojavanjem ili pretjecanjem te nepropisnim uključivanjem u promet.

Po jedna nesreća dogodila se zbog nepropisnog kretanja vozilom i nepropisne vožnje unatrag, dok je jedna svrstana među ostale uzroke.

Najviše nesreća u prijepodnevnim satima

Prema vremenu nastanka, najviše prometnih nesreća dogodilo se između 12 i 14 sati, njih četiri. Po tri nesreće zabilježene su između 8 i 10 sati te između 10 i 12 sati.

Gledano prema danima u tjednu, najviše nesreća dogodilo se u srijedu i subotu, po tri, dok su u petak zabilježene dvije.

Čak 328 prekršaja zbog brzine

Policija je tijekom promatranog razdoblja poduzela ukupno 573 mjere protiv počinitelja prometnih prekršaja.

Najviše mjera odnosilo se na nepropisnu brzinu, njih čak 328. Slijedi nekorištenje sigurnosnog pojasa s 98 zabilježenih prekršaja, dok je 16 vozača zatečeno u upravljanju vozilom pod utjecajem alkohola.

Osim toga, policijski službenici iz prometa su isključili 29 vozača i 13 vozila.

Podaci pokazuju da su nepropisna brzina i nepoštovanje prometnih propisa i dalje među važnim sigurnosnim problemima na cestama Šibensko-kninske županije.