Policija tvrdi da je Irac u Novalji napao policajce. Obitelj tvrdi suprotno i traži pomoć

Policijska uprava ličko-senjska potvrdila je za Index da je policija intervenirala prema 22-godišnjem irskom državljaninu Roryju Byrneu u subotu u Novalji, nakon narušavanja javnog reda i mira ispred jednog lokala.

Prema informacijama koje je Index dobio iz policije, mladić je tijekom intervencije prema interventnom policajcu bacio predmet. Policajac se uspio izmaknuti, a predmet je pogodio službeno policijsko vozilo.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iz policije navode da je 22-godišnjak, za kojeg je kasnije utvrđeno da je bio alkoholiziran i pozitivan na testu na droge, nastavio napadati policijske službenike, nakon čega je uhićen. Nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje te je kazneno prijavljen zbog prisile prema službenoj osobi.

"Prijatelj mu donio inzulin, odveden je na hitnu"

Iz PU ličko-senjske navode i da je tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno da 22-godišnjak boluje od dijabetesa. Policija tvrdi da mu je tada omogućeno da nazove prijatelja, koji mu je donio inzulin.

Kako navode iz policije, ni nakon toga mu nije bilo bolje, pa su ga policijski službenici odvezli na hitnu pomoć. Nakon što mu je pružena liječnička pomoć, omogućeno mu je da putem mobitela i posebnog mjernog uređaja provjerava razinu šećera u krvi.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 22-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a postupak protiv njega potom je preuzelo tužiteljstvo. Na zahtjev tužiteljstva Županijski sud u Zadru odredio mu je istražni zatvor, nakon čega je odveden u Zatvor u Zadru.

Iz PU ličko-senjske za Index tvrde da se mladić odrekao prava koja kao strani državljanin ima prema Bečkoj konvenciji. To znači da se, prema tvrdnjama policije, odrekao prava da se o njegovu uhićenju obavijeste irski konzularni dužnosnici i da s njima stupi u kontakt.

Obitelj: Nije mu osigurana odgovarajuća skrb

Obitelj 22-godišnjeg Irca ranije je tvrdila da mu u Hrvatskoj nije osigurana odgovarajuća medicinska skrb, da mu se nije omogućavao pristup inzulinu te da hrvatske institucije pokušavaju prikriti da je ozlijeđen.

Byrneova majka Niamh ranije je za irske medije rekla da njezin sin boluje od dijabetesa tipa 1 i da je nakon uhićenja ostao bez odgovarajuće skrbi. Tvrdila je i da je obitelj sve zabrinutija za njegovo stanje te da traži njegov hitan premještaj u bolnicu.

Na slučaj je reagirao i irski zastupnik iz Waterforda Conor McGuinness, koji je zatražio hitnu intervenciju irskog Ministarstva vanjskih poslova kako bi se Byrneu osigurao pristup konzularnim dužnosnicima i odgovarajućoj medicinskoj skrbi.

Index je o slučaju uputio upite ministarstvima i sudu, no njihove odgovore još nismo dobili.