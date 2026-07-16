Policija tražila zatvor za "starog znalca": Sud ga pustio na slobodu

Policijski službenici su u utorak, 14. srpnja 2026. godine, oko 19:50 sati u Šestanovcu zaustavili motocikl kojim je upravljao 34-godišnjak.

Kontrolom je utvrđeno kako upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom bilo koje kategorije. Zbog počinjenog prekršaja muškarac je uhićen te je u žurnom postupku priveden na sud.

Sudu je predloženo određivanje zadržavanja s obzirom na to da je 34-godišnjak u protekle tri godine već dva puta pravomoćno kažnjen zbog istog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Policija je predložila i izricanje kazne zatvora u ukupnom trajanju od 60 dana te zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom A1 kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Sud, međutim, nije prihvatio prijedlog za zadržavanje te je 34-godišnjaka pustio na slobodu.