Policija traži svjedoke prometne nesreće u Splitu, dvije osobe završile kod liječnika

Splitska policija pozvala je građane da se jave ako imaju informacije o prometnoj nesreći koja se jučer dogodila u Splitu, a u kojoj su ozlijeđene dvije osobe.

Nesreća se dogodila oko 14.11 sati na raskrižju Ulice Domovinskog rata, Ulice slobode i Ulice Hrvatske mornarice, gdje su se sudarili motocikl i osobni automobil. Nakon sudara dvije su osobe zatražile liječničku pomoć.

Kako bi utvrdili sve okolnosti koje su dovele do nesreće, iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske pozivaju eventualne svjedoke i sve građane koji imaju korisne informacije da se jave.

To mogu učiniti osobnim dolaskom u Postaju prometne policije Split ili pozivom na brojeve telefona 021/504-010 i 021/504-036.