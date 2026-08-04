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Policija traži svjedoke nakon tragedije u Splitu: "Pozivamo očevice, kao i osobe koje imaju korisna saznanja o događaju, da se jave"

Jedan život izgubljen

Policija poziva sve građane koji imaju informacije o teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u Splitu da se jave i pomognu u utvrđivanju svih okolnosti događaja.

Nove informacije nakon teške nesreće u Splitu

FOTO Jedna osoba poginula u Splitu

Nesreća se dogodila u ponedjeljak, 3. kolovoza 2026. godine oko 14.31 sati, na semaforiziranom raskrižju Ulice Hrvatske mornarice, Puta Glavičina i Ulice Ante Starčevića.

U prometnoj nesreći sudjelovala su tri osobna vozila, pri čemu je jedna osoba smrtno stradala, dok je jedna osoba ozlijeđena.

Radi rasvjetljavanja svih okolnosti nastanka prometne nesreće, iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske pozivaju očevice, kao i sve osobe koje raspolažu korisnim informacijama, da se jave Postaji prometne policije Split.

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Informacije se mogu dostaviti na brojeve telefona 021/504-010 i 021/504-036 ili pozivom na broj 192.

 

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