Policija traži počinitelje! Netko je u more bacio motor, električni bicikl i romobil, šteta je nekoliko tisuća eura

Šibensko-kninska policija izvijestila je o nekoliko kaznenih djela koja su proteklog vikenda zabilježena na području Vodica. Među njima su dvije krađe, teška krađa i oštećenje tuđe stvari.

U razdoblju od 7. do 11. rujna nepoznati počinitelj iz dvorišta kuće u Vodicama ukrao je dva bicikla u vlasništvu 61-godišnjakinje. Materijalna šteta procijenjena je na oko 350 eura.

Posebno neobičan slučaj zabilježen je u noći s 10. na 11. rujna. Nepoznati počinitelj u more je bacio moped u vlasništvu 60-godišnjaka, električni bicikl 19-godišnjaka te električni romobil čiji vlasnik zasad nije poznat. Nastala materijalna šteta iznosi nekoliko tisuća eura.

Policija je zabilježila i provalu u apartman. U noći s 13. na 14. rujna nepoznati počinitelj provalio je u apartman u Vodicama te 67-godišnjem državljaninu Češke ukrao novac i osobne dokumente.

Protiv nepoznatih počinitelja bit će podnesene kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, dok policija nastavlja s izvidima kako bi ih pronašla.