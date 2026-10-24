Policija traži počinitelje: Mladiću nestao novčanik, 26-godišnjakinji ukraden skuter vrijedan tisuće eura

Na području Policijske uprave zadarske tijekom protekla 24 sata prijavljene su dvije krađe, a policija traga za nepoznatim počiniteljima. Na meti kradljivaca našli su se novčanik s novcem i dokumentima te skuter, pri čemu se ukupna materijalna šteta procjenjuje na više tisuća eura.

Kako je izvijestila zadarska policija, u petak, 23. listopada, u Ulici Akcije Maslenice u Zadru nepoznati počinitelj otuđio je novčanik s novcem i dokumentima u vlasništvu 27-godišnjaka. Materijalna šteta procjenjuje se na više stotina eura.

Druga krađa dogodila se u razdoblju od 22. do 23. listopada na zadarskom predjelu Brodarica, gdje je nepoznati počinitelj ukrao skuter u vlasništvu 26-godišnjakinje. Prema policijskim informacijama, materijalna šteta u ovom slučaju iznosi nekoliko tisuća eura.

Policija provodi izvide kako bi otkrila počinitelje obiju krađa, a protiv zasad nepoznatih osoba podnosi kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru.

Pet prometnih nesreća, jedna osoba teško ozlijeđena

Osim krađa, na području Policijske uprave zadarske tijekom proteklog dana, odnosno od 23. do 24. listopada, evidentirano je i pet prometnih nesreća.

U njima je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede, izvijestila je PU zadarska.