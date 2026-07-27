Policija traži osobu koja je napravila štetu na automobilu u Dalmaciji



Tijekom proteklog vikenda na području Šibensko-kninske županije zabilježeno je jedno kazneno djelo oštećenja tuđe stvari.

Kako navodi policija, 26. srpnja u Šibeniku nepoznati počinitelj oštetio je osobni automobil u vlasništvu 36-godišnjaka. Nastala materijalna šteta procjenjuje se na oko 300 eura.

Protiv nepoznatog počinitelja bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, dok policijski službenici nastavljaju provoditi izvide s ciljem njegova pronalaska i procesuiranja.