POLICIJA TRAŽI OČEVICE Udario pješakinju u Splitu pa je odvezao kući, nije javio policiji

Dana 27. rujna 2025. godine oko 12.34 sati na raskrižju ulica Matoševe i Berislavićeve u Splitu dogodila se prometna nesreća u kojoj je sudjelovao nepoznati vozač motocikla i pješakinja koja je zadobila tjelesne ozlijede, priopćila je PU splitsko-dalmatinska.

Nakon prometne nesreće vozač motocikla je pružio pomoć ozlijeđenoj pješakinji i istu dopratio do adrese stanovanja, međutim o događaju nije obavijestio policiju niti je sačekao dolazak policijskih službenika koji su obavili očevid prometne nesreće.

"Pozivamo vozača motocikla kao i očevice ove prometne nesreće da se jave u Postaju prometne policije Split, Put Plokita 81,osobno ili na brojeve telefona : 021/504-010 ili 021/504-036", poručuju.